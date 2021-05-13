إيران تسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا









أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الخميس، تسجيل 14 ألفًا و246 حالة إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة، و297 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 76 ألفًا و231 حالة وفاة على مستوى البلاد.





وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، في بيان لها أوردته وكالة أنباء (إرنا-نيوز) الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية، أن إجمالي إصابات "كورونا" بلغ مليونين و 722 ألفًا و7 إصابات.





كما أشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليًا مليونين و179 ألفًا و 890 شخصًا، في حين وصل عدد المرضي الذين يخضعون للرعاية الصحية في وحدات العناية المركزة 5 آلاف و 481 مريضًا.





وأضافت أنه تم إجراء 17 مليون و616 ألفًا و446 اختبارًا لتشخيص فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد حتى الآن.





يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي المرض أكثر من 161 مليون شخصًا في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من ثلاثة ملايين شخصًا حتى الآن.