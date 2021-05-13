Advertisements

إيران تسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا

الخميس 13/مايو/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
Advertisements


أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الخميس، تسجيل 14 ألفًا و246 حالة إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة، و297 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 76 ألفًا و231 حالة وفاة على مستوى البلاد.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، في بيان لها أوردته وكالة أنباء (إرنا-نيوز) الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية، أن إجمالي إصابات "كورونا" بلغ مليونين و 722 ألفًا و7 إصابات.

كما أشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليًا مليونين و179 ألفًا و 890 شخصًا، في حين وصل عدد المرضي الذين يخضعون للرعاية الصحية في وحدات العناية المركزة 5 آلاف و 481 مريضًا.

وأضافت أنه تم إجراء 17 مليون و616 ألفًا و446 اختبارًا لتشخيص فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد حتى الآن.

يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي المرض أكثر من 161 مليون شخصًا في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من ثلاثة ملايين شخصًا حتى الآن.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الصيفية

منذ أقل من ساعتين

إطلاق 100 صاروخ جديد من غزة باتجاه إسرائيل

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يومين

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يستهدف ضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرف على غيابات الأهلي أمام صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ يومين

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 20 ساعة

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ يوم

ساحر الأهلي السابق.. الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

منذ حوالي 13 ساعة

الموت يُفجع المطرب حمو بيكا

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

ساحر الأهلي السابق.. الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

03:31 م

إطلاق 100 صاروخ جديد من غزة باتجاه إسرائيل

02:31 م

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الصيفية

04:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق