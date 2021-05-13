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وسط غياب للإجراءات الاحترازية.. وسط البلد أول أيام عيد الفطر المبارك (صور)

الخميس 13/مايو/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
آيات عامر - تصوير: ياسمين عليوة - هالة يوسف
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شهد أول أيام عيد الفطر المبارك، ازدحامًا شديدًا أمام دور السينما والكافتريات بمنطقة وسط البلد، وسط غياب الإجراءات الإحترازية من إرتداء كمامة وتباعد إجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.


كما شهدت شوارع وسط البلد ازدحامًا شديدًا من الشباب والفتيات، احتفالًا بعيد الفطر المبارك، ورصدت عدسة "الفجـر" احتفال الأطفال بالبلالين والألعاب.

وكانت قد أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن غلق دور السينما والمسارح سواء داخل المولات التجارية أو خارجها في أيام عطلة عيد الفطر المبارك في التاسعة مساءً، إعمالًا بالقرارات الحكومية التي أعلنتها اللجنة العليا الحكومية لإدارة أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك بعد إعلان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن اليوم الخميس هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وسط غياب للإجراءات الاحترازية.. وسط البلد أول أيام عيد الفطر المبارك (صور)
وسط غياب للإجراءات الاحترازية.. وسط البلد أول أيام عيد الفطر المبارك (صور)
وسط غياب للإجراءات الاحترازية.. وسط البلد أول أيام عيد الفطر المبارك (صور)
وسط غياب للإجراءات الاحترازية.. وسط البلد أول أيام عيد الفطر المبارك (صور)
وسط غياب للإجراءات الاحترازية.. وسط البلد أول أيام عيد الفطر المبارك (صور)
وسط غياب للإجراءات الاحترازية.. وسط البلد أول أيام عيد الفطر المبارك (صور)
وسط غياب للإجراءات الاحترازية.. وسط البلد أول أيام عيد الفطر المبارك (صور)
وسط غياب للإجراءات الاحترازية.. وسط البلد أول أيام عيد الفطر المبارك (صور)
وسط غياب للإجراءات الاحترازية.. وسط البلد أول أيام عيد الفطر المبارك (صور)
وسط غياب للإجراءات الاحترازية.. وسط البلد أول أيام عيد الفطر المبارك (صور)
وسط غياب للإجراءات الاحترازية.. وسط البلد أول أيام عيد الفطر المبارك (صور)
وسط غياب للإجراءات الاحترازية.. وسط البلد أول أيام عيد الفطر المبارك (صور)
وسط غياب للإجراءات الاحترازية.. وسط البلد أول أيام عيد الفطر المبارك (صور)
وسط غياب للإجراءات الاحترازية.. وسط البلد أول أيام عيد الفطر المبارك (صور)
وسط غياب للإجراءات الاحترازية.. وسط البلد أول أيام عيد الفطر المبارك (صور)
وسط غياب للإجراءات الاحترازية.. وسط البلد أول أيام عيد الفطر المبارك (صور)
وسط غياب للإجراءات الاحترازية.. وسط البلد أول أيام عيد الفطر المبارك (صور)
وسط غياب للإجراءات الاحترازية.. وسط البلد أول أيام عيد الفطر المبارك (صور)
وسط غياب للإجراءات الاحترازية.. وسط البلد أول أيام عيد الفطر المبارك (صور)
وسط غياب للإجراءات الاحترازية.. وسط البلد أول أيام عيد الفطر المبارك (صور)

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