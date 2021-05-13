نجم الزمالك يقترب من الرحيل

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن اقتراب رحيل الدولي التونسي حمزة المثلوثي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

جاء سبب اقتراب رحيل المثلوثي عن الزمالك، هو ظهوره بمستوى متواضع خلال مباريات فريقه الماضية، رغم منحه أكثر من فرصة لإثبات الذات.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح المثلوثي فرصة المشاركة في أكثر من مباراة، للوقوف علي مستواه الفني قبل نهاية الموسم، وتحديد إمكانية استمراره من عدمه.

وأصبح حمزة المثلوثي قريب من الرحيل عن القلعة البيضاء، في ظل عدم قناعة كارتيرون بمستوى اللاعب في الفترة الأخيرة، ولكن الأمور سيتم حسمها بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الحالي.

ويتضمن عقد حمزة المثلوثي مع الزمالك بندًا يفيد بأحقية النادي في فسخ التعاقد مع اللاعب مجانًا دون دفع أي شروط جزائية عقب نهاية أول موسم في العقد الممتد لمدة 3 مواسم في حالة عدم الاقتناع بمستواه الفني.