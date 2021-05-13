نجم الزمالك يقترب من الرحيل
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن اقتراب رحيل الدولي التونسي حمزة المثلوثي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.
جاء
سبب اقتراب رحيل المثلوثي عن الزمالك، هو ظهوره بمستوى متواضع خلال مباريات فريقه
الماضية، رغم منحه أكثر من فرصة لإثبات الذات.
وحرص
الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على
منح المثلوثي فرصة المشاركة في أكثر من مباراة، للوقوف علي مستواه الفني قبل
نهاية الموسم، وتحديد إمكانية استمراره من عدمه.
وأصبح
حمزة المثلوثي قريب من الرحيل عن القلعة البيضاء، في ظل عدم قناعة كارتيرون بمستوى
اللاعب في الفترة الأخيرة، ولكن الأمور سيتم حسمها بشكل نهائي عقب نهاية الموسم
الحالي.
ويتضمن
عقد حمزة المثلوثي مع الزمالك بندًا يفيد بأحقية النادي في فسخ التعاقد مع اللاعب
مجانًا دون دفع أي شروط جزائية عقب نهاية أول موسم في العقد الممتد لمدة 3
مواسم في حالة عدم الاقتناع بمستواه الفني.