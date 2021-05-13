فليك يحسم موقفه من قيادة برشلونة
كشفت
تقارير صحفية عالمية عن اقتراب الألماني هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ
الألماني من خلافة يواكيم لوف في تدريب منتخب ألمانيا وذلك عقب نهاية بطولة يورو
2020 في الصيف المقبل.
وأشارت
شبكة ESPN العالمية إلى
أن المدير الفني الألماني كان قد طلب في وقت سابق الرحيل عن النادي البافاري قبل
نهاية عقده وهو ما استجابت له الإدارة قبل الإعلان عن التعاقد مع جوليان
ناجلسمان المدير الفني للايبزيج.
وأفادت
الشبكة العالمية بأن برشلونة الإسباني استفسر عن إمكانية تولي فليك قيادة
الفريق خلفًا للهولندي رونالد كومان.
وألمحت
الشبكة العالمية أن إدارة النادي الكتالوني لا تؤمن بقدرة كومان على تحقيق
الأهداف المطلوبة منه في الموسم المقبل نما دفعه للتحرك نحو هانز فليك.
وأكدت
الشبكة العالمية أن فليك أدار ظهره سريعًا للبارسا، حيث إن تجاهله لعرض من نادي
بهذا الحجم يعني اقترابه بشدة من تدريب المانشافت الألماني في الفترة المقبلة.
ولفتت
الشبكة العالمية أن فليك قاد بايرن ميونخ للتتويج بالسداسية التاريخية الموسم
الماضي مكررًا إنجاز برشلونة في 2009.