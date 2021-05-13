فليك يحسم موقفه من قيادة برشلونة

كشفت تقارير صحفية عالمية عن اقتراب الألماني هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني من خلافة يواكيم لوف في تدريب منتخب ألمانيا وذلك عقب نهاية بطولة يورو 2020 في الصيف المقبل.

وأشارت شبكة ESPN العالمية إلى أن المدير الفني الألماني كان قد طلب في وقت سابق الرحيل عن النادي البافاري قبل نهاية عقده وهو ما استجابت له الإدارة قبل الإعلان عن التعاقد مع جوليان ناجلسمان المدير الفني للايبزيج.

وأفادت الشبكة العالمية بأن برشلونة الإسباني استفسر عن إمكانية تولي فليك قيادة الفريق خلفًا للهولندي رونالد كومان.

وألمحت الشبكة العالمية أن إدارة النادي الكتالوني لا تؤمن بقدرة كومان على تحقيق الأهداف المطلوبة منه في الموسم المقبل نما دفعه للتحرك نحو هانز فليك.

وأكدت الشبكة العالمية أن فليك أدار ظهره سريعًا للبارسا، حيث إن تجاهله لعرض من نادي بهذا الحجم يعني اقترابه بشدة من تدريب المانشافت الألماني في الفترة المقبلة.

ولفتت الشبكة العالمية أن فليك قاد بايرن ميونخ للتتويج بالسداسية التاريخية الموسم الماضي مكررًا إنجاز برشلونة في 2009.