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غياب لـ "كورونا".. زحام على أبواب سينمات وسط البلد (صور)

الخميس 13/مايو/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
آيات عامر - تصوير: ياسمين عليوة - هالة يوسف
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شهدت سينمات وسط البلد، زحامًا كبيرًا من الشباب، وسط غياب لتطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، في أول أيام عيد الفطر المبارك.


ولم يلتزم الشباب على أبواب السينمات بالتباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامة، على الرغم من تحذيرات وزارة الصحة، بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية في أول أيام عيد الفطر المبارك، ومحاولات محافظة القاهرة لإلزام المواطنين بذلك.

وكانت قد أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن غلق دور السينما والمسارح سواء داخل المولات التجارية أو خارجها في أيام عطلة عيد الفطر المبارك في التاسعة مساءً، إعمالًا بالقرارات الحكومية التي أعلنتها اللجنة العليا الحكومية لإدارة أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك بعد إعلان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن اليوم الخميس هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

غياب لـ "كورونا".. زحام على أبواب سينمات وسط البلد (صور)
غياب لـ "كورونا".. زحام على أبواب سينمات وسط البلد (صور)
غياب لـ "كورونا".. زحام على أبواب سينمات وسط البلد (صور)
غياب لـ "كورونا".. زحام على أبواب سينمات وسط البلد (صور)
غياب لـ "كورونا".. زحام على أبواب سينمات وسط البلد (صور)
غياب لـ "كورونا".. زحام على أبواب سينمات وسط البلد (صور)

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