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اتحاد الكرة ينقذ نجم الزمالك.. طالع التفاصيل
الخميس 13/مايو/2021 - 06:05 م
علي خلاف
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أعطى قرار لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا، فرصة المشاركة إلى يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.
مشاركة أوباما مع الزمالك
وكان المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد قرر الإبقاء على يوسف أوباما على مقاعد البدلاء بعد تراجع مستوى اللاعب في الفترة الأخيرة.
وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت
إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك لمدة مباراتين على خلفية أحداث مباراة القمة.
و أنقذ قرار إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، يوسف أوباما من العودة لمقاعد بدلاء الفارس الأبيض في المباراة المقبلة، أمام إنبي، حيث أصبح المرشح الأول لقيادة مركز صانع الألعاب.
و في سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة إنبي مساء الجمعة المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الـ الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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