اتحاد الكرة ينقذ نجم الزمالك.. طالع التفاصيل

أعطى قرار لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا، فرصة المشاركة إلى يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.





مشاركة أوباما مع الزمالك





وكان المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد قرر الإبقاء على يوسف أوباما على مقاعد البدلاء بعد تراجع مستوى اللاعب في الفترة الأخيرة.





وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت

إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك لمدة مباراتين على خلفية أحداث مباراة القمة.





و أنقذ قرار إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، يوسف أوباما من العودة لمقاعد بدلاء الفارس الأبيض في المباراة المقبلة، أمام إنبي، حيث أصبح المرشح الأول لقيادة مركز صانع الألعاب.





و في سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة إنبي مساء الجمعة المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الـ الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.