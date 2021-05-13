ازدحام على محلات الكشري في أول أيام عيد الفطر المبارك (صور)

شهد أول أيام عيد الفطر المبارك، ازدحامًا كبيرًا على محلات الكشري بمنطقة وسط البلد، وسط غياب للإجراءات الاحترازية، من ارتداء للكمامة، والتباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا.





وحرص العديد من الشباب والفتيات على تناول الكشري والأطعمة، احتفالًا بعيد الفطر المبارك.





وكانت قد أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن غلق دور السينما والمسارح سواء داخل المولات التجارية أو خارجها في أيام عطلة عيد الفطر المبارك في التاسعة مساءً، إعمالًا بالقرارات الحكومية التي أعلنتها اللجنة العليا الحكومية لإدارة أزمة فيروس كورونا.





جاء ذلك بعد إعلان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن اليوم الخميس هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.