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أرسنال يرفض معاقبة الننى على تويتة "فلسطين"

الخميس 13/مايو/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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رفضت إدارة نادى أرسنال الإنجليزى فرض أى عقوبات بحق لاعبها الدولى المصرى محمد الننى عقب تدوينته عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" بشأن الأحداث الجارية حاليا بفلسطين المحتلة

 

وتلقت إدارة أرسنال شكوى من السياسى تل عوفر نائب مجلس بريطانيا للنواب اليهود يطلب فيها معاقبة اللاعب وإعتذاره عن التويتة التى نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل تويتر.

 

وجاء رد إدارة أرسنال مؤيدا للاعب على النحو التالى:

"كما هو الحال مع جميع موظفي أرسنال يحق للاعبينا التعبير عن آرائهم على منصاتهم الخاصة، و مع ذلك فإننا نتحدث مع مو حول هذا الأمر كي يفهم الآثار الواسعة لهذا المنشور. بصفتنا نادي نحن ملتزمون بمواجهة جميع أشكال التمييز و القضاء عليها و مواصلة الدفاع عن الحاجة إلى المساواة و التنوع في جميع مجالات الحياة."

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