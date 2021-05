طرح فيلم دواين جونسون الجديد Jungle Cruise في هذا الموعد

أعلن الممثل والمصارع الأمريكي دواين جونسون " ذا روك"، موعد طرح فيلمه الجديد Jungle Cruise في دور العرض وعبر منصة ديزني بلس، بحسب موقع ديدلاين الأمريكي.

ونشر دواين جونسون عبر حسابه على تطبيق انستجرام فيديو يعلن فيه قرار عرض فيلمه المنتظر Jungle Cruise الذي يقوم ببطولته مع إيميلي بلانت في 30 يوليو المقبل.

قررت شركة ديزني طرح الفيلم رغم عدم عودة السينمات بكامل طاقتها في العديد من الدول والإغلاق الكامل لأسواق هامة أبرزها أوروبا والبرازيل بسبب وباء كورونا.

ويعد فيلم Jungle Cruise هو الطرح الرابع المقرر لشركة ديزني خلال الفترة المقبلة بعد نجاح فيلم Raya and the Last Dragon، واقتراب طرح Cruella و Marvel’s Black Widow على منصة ديزني بلس بالتوازي مع السينمات.





تدور أحداث فيلم Jungle Cruise حول رحلة الدكتورة ليلي هوتون إلى غابات الأمازون للبحث عن شجرة قديمة لديها القدرة على الشفاء وهو اكتشاف سيغير مستقبل الطب بمساعدة الروك.