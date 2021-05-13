رئيس أفغانستان يدعو طالبان لاستغلال فرصة السلام وسط مغادرة القوات الأجنبية









دعا رئيس أفغانستان أشرف غاني حركة طالبان إلى استغلال فرصة السلام التي أوجدتها مغادرة القوات الأجنبية للبلاد.









وقال غاني في خطاب من القصر الرئاسي بعد صلاة عيد الفطر- وفق ما أوردته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية- اليوم الخميس، لا يمكن أن يكون لدى طالبان فرصة أفضل من هذه وسط مغادرة القوات الدولية للبلاد.





وأضاف "أذرع الشعب مفتوحة لهم" لإنهاء الحرب، و"شعبنا يعرف من المسؤول عن التفجيرات والهجمات الانتحارية. نحن لا نريد الدمار بل نريد التنمية".





وأفاد بأن "انسحاب القوات الدولية من أفغانستان فرصة عظيمة. لقد بدأ فصلا جديدا من تعاوننا مع المجتمع الدولي".





وفي إشارة إلى جهود السلام، قال غاني: "دعونا نرى نية طالبان. كل السياسيين يريدون عملية سلام يملكها ويقودها الأفغان".





وذكر الرئيس الأفغاني أن حرب طالبان كلفت الأمة مليار دولار.