آثار الإسكندرية: مد تخفيض سعر تذكرة قلعة قايتباي إلى نهاية مايو



وأضاف أن قلعة قايتباي شهدت في اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، اقبال متوسط وفق تنفيذ مشدد في تطبيق كافة الاشتراطات الوقائية، وأهمها ارتداء الكمامة لجميع الزائرين والعاملين على حد السواء وقياس درجة الحرارة بجهاز مخصص الكتروني داخل غرفة الاكس راي.



قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية إن قلعة قايتباى مستمرة في استقبال زائريها خلال اجازة عيد الفطر المبارك، وإنه تم مد العمل بمبادرة تشجيع السياحة الداخلية حتي أخر شهر مايو 2021 وذلك بناء علي موافقة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار علي مد العمل بمبادرة تشجيع السياحة الداخلية إلى يوم ٣١ مايو بدلًا من ١٥ مايو وعليه سوف يستمر العمل بالمبادرة حتي ٣١ مايو والتي تسمح للمصري بالدخول بسعر الطالب المصري.