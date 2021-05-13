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الزمالك يقترب من ضمن نجم الأهلي السابق

الخميس 13/مايو/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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دخلت مفاوضات مسئولو نادى الزمالك، مع صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كيلوباترا، مراحلها الاخيرة من أجل انتقال اللاعب لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسؤولو القلعة البيضاء دخلوا في مفاوضات مكثفة مع صالح جمعه عن طريق شقيقه عبدالله جمعه، ووصلت المفاوضات إلي مرحلة متقدمة.

 

وتابع المصدر، أنه تم الاتفاق علي كل الامور المادية، ويتبقى وضع بعض الرتوش النهائية والرسمية لاتمام الصفقة.

 

وأشار المصدر، أن مجلس إدارة الزمالك، يسعى لإنهاء صفقة صالح جمعة وضم اللاعب سريعًا خاصة في ظل مطالب يوسف أوباما بالرحيل عن صفوف الفريق.

 

وأوضح المصدر، أن هناك  انقسام داخل نادي الزمالك حول صفقة صالح جمعه، فهناك من يؤيد الصفقة وهناك من يرفضها بسبب عدم التزام اللاعب ومشاكله الكثيرة ومطالبه المالية.

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