محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ قرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطي في أول أيام العيد

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مع رؤساءالاحياء والاجهزة التنفيذية تنفيذ قرار الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات العامة والشواطي خلال إجازة عيد الفطر المبارك للحد من التجمعات وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من الاصابة بفيروس كورونا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن ولمواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.



وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالمتابعة الكاملة لقرار الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية للمرور الدائم والمستمر على مدار اليوم للتأكد من تنفيذ قرار الغلق أمام المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا على استمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية أولا بأول لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين.



وناشد اللواء عادل الغضبان المواطنين بعدم الذهاب إلى الحدائق والمتنزهات والشواطي حفاظًا على صحتهم وسلامتهم لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا، والتطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس والتغلب مع منع إقامة أى احتفالات أو فاعليات جماهيرية خلال أيام العيد.