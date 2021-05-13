Advertisements

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الانجليزي

الخميس 13/مايو/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

تقام اليوم الخميس مواجهة مانشستر يونايتد ضد ليفربول والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي  فيما يُمكن متابعة المواجهة أيضاً عبر القنوات التالية :-

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 416°E.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد ليفربول الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

إطلاق 100 صاروخ جديد من غزة باتجاه إسرائيل

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الانجليزي

منذ 35 دقيقة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ يوم

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من ضمن نجم الأهلي السابق

منذ 38 دقيقة

عاجل.. تعرف على غيابات الأهلي أمام صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يستهدف ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أرسنال يرفض معاقبة الننى على تويتة "فلسطين"

منذ أقل من ساعة

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ يوم

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يومين

ساحر الأهلي السابق.. الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

فليك يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

«قنوات مفتوحة» تنقل مباراة ليفربول ضد إيفرتون مجانًا بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشرSALAH LIVERPOOL

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر «قناة مفتوحة» تنقل مباراة ليفربول مجانًا اليوم ضد إيفرتون مباشرة ON LINE

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون اليوم مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون بث مباشرMatchweek

LIVE قنوات مفتوحة مجانا تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم| مشاهدة نتيجة مباراة الأهلي Ahly plus

«قنوات مفتوحة» شاهد عليها مباراة ليفربول وسالزبورج اليوم مجانًا| liverpool vs red bull salzburg live uefa champions leag

قناة مفتوحة تنقل مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

05:30 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الانجليزي

06:31 م

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

فليك يحسم موقفه من قيادة برشلونة

06:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق