قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الانجليزي





تقام اليوم الخميس مواجهة مانشستر يونايتد ضد ليفربول والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي فيما يُمكن متابعة المواجهة أيضاً عبر القنوات التالية :-





قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 416°E.





قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000.





قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.