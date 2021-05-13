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"صحة الدقهلية": تطعيمات لقاح كورونا سارية بكامل طاقتها خلال العيد

الخميس 13/مايو/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على استمرار فعاليات تلقي اولى جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين المستحقين، بناء على تعليمات الدكتور هاله زايد وزيرة الصحة.

وأشار وكيل صحة الدقهلية ان جميع مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظة تعمل بشكل متصل ومستمر على مدار الساعة دون انقطاع في ايام عيد الفطر المبارك وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساءا.

ودعا وكيل صحة صحة الدقهلية جميع الاطقم الطبية والمواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح www.egcovac.mohp.gov.eg.
"صحة الدقهلية": تطعيمات لقاح كورونا سارية بكامل طاقتها خلال العيد
"صحة الدقهلية": تطعيمات لقاح كورونا سارية بكامل طاقتها خلال العيد
"صحة الدقهلية": تطعيمات لقاح كورونا سارية بكامل طاقتها خلال العيد
"صحة الدقهلية": تطعيمات لقاح كورونا سارية بكامل طاقتها خلال العيد
"صحة الدقهلية": تطعيمات لقاح كورونا سارية بكامل طاقتها خلال العيد
"صحة الدقهلية": تطعيمات لقاح كورونا سارية بكامل طاقتها خلال العيد

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