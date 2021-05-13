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الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بقيادة قطاع التكنولوجيا

الخميس 13/مايو/2021 - 06:49 م
بوابة الفجر
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فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع يوم الخميس يتقدمها المؤشر ناسداك المجمع الغني بأسهم التكنولوجيا بعدما أظهرت البيانات انخفاض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي في حين تجاهل المستثمرون ارتفاعا في أسعار المنتجين.

صعد المؤشر داو جونز الصناعي 37.08 نقطة بما يعادل 0.11 بالمئة ليصل إلى 33624.74 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 11.95 نقطة أو 0.29 بالمئة مسجلا 4074.99 نقطة، وتقدم ناسداك 119.26 نقطة أو 0.92 بالمئة إلى 13150.94 نقطة.

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