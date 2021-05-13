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نور تورط داليا البحيري في جريمة قتل (التفاصيل)

الخميس 13/مايو/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
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يشارك النجوم في مشاهد القتل والعنف الدرامية بالأفلام والمسلسلات والمسرح، لكن هذا لا يجعلهم أكثر استعداداً لهذه المواقف في الحقيقة، وهذا ما جربته داليا البحيري كضحية جديدة للنجمة نور اللبنانية في برنامج المقالب خمس نجوم.


تبدأ الخدعة بوصول نور وداليا لمطعم، حيث ينتظرهما ثلاثة من فريق البرنامج، اثنان منهما بدور رجل ورفيقته يحتد بينهما الحوار بسبب غيرته عليها، وتتعمد الفتاة التقرب من النجمتين بالتقاط السيلفي معهما للتأكد من تعاطفهما معها، وهو ما يحدث بالفعل مع داليا التي قررت التدخل لحماية الفتاة من تعنيف رفيقها الغيور، لكن قبل تدخلها يتطور الموقف لمشاجرة ويخرج مسدسه ويطلق النار عليها ليقتلها هي والنادل الذي حاول إيقافه، ثم يتطور جنونه ويحتجز النجمتين اللتين شهدتا جريمته، وتتعمد نور الانهيار أمام داليا لتزيد الضغط النفسي عليها، بأداء هيستيري يستحق إحدى جوائز الدراما الرمضانية، ويختتم القاتل مشهده بطلب تصوير سيلفي مع داليا وهي اللحظة التي تنهار فيها تماماً، عندما يخرجفريق البرنامج لكشف المقلب.

 
وفي حلقات سابقة شاركت نور في استدراج صابر الرباعي وهيفاء وهبي في مضمار سباق السيارات، وكذلك نوال الزغبي في نزهة نيلية انتهت بحريق، إضافة لحلقات نادية الجندي وكندة علوش وماجد المصري وجنات وداليا البحيري التي قدمت فيهم نور مقالب متنوعة وحدها بدون باقي فريق نجوم البرنامج.

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