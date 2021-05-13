للعروس.. خطوات العناية بالبشرة قبل حفل الزفاف

يجب على اكل عروس الاهتمام ببشرتها قبل حفل زفافها، لتتألق بإطلالة رائعة في ليلة العمر، لذلك يقدم موقع "لافام" خطوات العناية بالبشرة قبل حفل الزفاف.





تعرفي اولا على نوع بشرتك





نظّفي بشرتك يوميّاً واحذري من النوم بدون إزالة آثار المكياج.





قومي بتنظيف البشرة بشكل عميق، عن طريق البخار، قبل الزواج بأسبوع أو أسبوعين، حتّى يكون هناك متّسع من الوقت لإخفاء أيّ ندوب أو احمرار، قد يظهر بسبب التنظيف.





قومي باستخدام الأقنعة بصورة دوريّة لتعرفي ما الذي تحتاجه بشرتك والتركيز عليه. لكن احذري من المبالغة في الأقنعة حتّى لا تُؤدّي إلى نتيجة عكسيّة .





حاولي التقليل من المكياج والاكتفاء بأحمر الشّفاه والكحل حتّى لا تُرهقي بشرتك .





ابتعدي نهائيّاً عن الشّمس، فهي العدو الأوّل للبشرة. وإذا أردت الخروج، فعليك بوضع واقٍ من الشمس، قبل نصف ساعة من الخروج حتّى يُكوِّن طبقة عازلة تحمي من أشعّة الشّمس.





أكثري من شرب الماء، خاصّة قبل الإفطار، وابتعدي عن الماء البارد قدر الإمكان .





نامي مبكراً حتى لا يظهر وجهك بمظهر شاحبٍ وتظهر الهالات السوداء أسفلَ عينيك.





احذري الماء السّاخن عند الاستحمام، وليكن الماء الفاتر أو البارد هو المفضّل لديك.