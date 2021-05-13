Advertisements

للعروس.. خطوات العناية بالبشرة قبل حفل الزفاف

الخميس 13/مايو/2021 - 06:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
يجب على اكل عروس الاهتمام ببشرتها قبل حفل زفافها، لتتألق بإطلالة رائعة في ليلة العمر، لذلك يقدم موقع "لافام" خطوات العناية بالبشرة قبل حفل الزفاف.

تعرفي اولا على نوع بشرتك

نظّفي بشرتك يوميّاً واحذري من النوم بدون إزالة آثار المكياج.

قومي بتنظيف البشرة بشكل عميق، عن طريق البخار، قبل الزواج بأسبوع أو أسبوعين، حتّى يكون هناك متّسع من الوقت لإخفاء أيّ ندوب أو احمرار، قد يظهر بسبب التنظيف.

قومي باستخدام الأقنعة بصورة دوريّة لتعرفي ما الذي تحتاجه بشرتك والتركيز عليه. لكن احذري من المبالغة في الأقنعة حتّى لا تُؤدّي إلى نتيجة عكسيّة .

حاولي التقليل من المكياج والاكتفاء بأحمر الشّفاه والكحل حتّى لا تُرهقي بشرتك .

ابتعدي نهائيّاً عن الشّمس، فهي العدو الأوّل للبشرة. وإذا أردت الخروج، فعليك بوضع واقٍ من الشمس، قبل نصف ساعة من الخروج حتّى يُكوِّن طبقة عازلة تحمي من أشعّة الشّمس.

أكثري من شرب الماء، خاصّة قبل الإفطار، وابتعدي عن الماء البارد قدر الإمكان .

نامي مبكراً حتى لا يظهر وجهك بمظهر شاحبٍ وتظهر الهالات السوداء أسفلَ عينيك.

احذري الماء السّاخن عند الاستحمام، وليكن الماء الفاتر أو البارد هو المفضّل لديك.

أخبار تهمك

ساحر الأهلي السابق.. الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على غيابات الأهلي أمام صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 21 ساعة

فليك يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ ساعة

أرسنال يرفض معاقبة الننى على تويتة "فلسطين"

منذ أقل من ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الانجليزي

منذ 35 دقيقة

برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من ضمن نجم الأهلي السابق

منذ 38 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ يوم

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ يوم

إطلاق 100 صاروخ جديد من غزة باتجاه إسرائيل

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يومين

عاجل.. الزمالك يستهدف ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 6 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

05:30 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الانجليزي

06:31 م

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

فليك يحسم موقفه من قيادة برشلونة

06:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق