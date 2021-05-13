دبلوماسي سابق: بعض الدول تطلب من مندوبيها التصويت خلف مصر ثقة في سياستها الخارجية (فيديو)

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في سياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر تعتمد في سياستها منذ القدم على المشاركة بعلاقات خارجية ممتدة عبر التاريخ.



وأضاف "بيومي" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الخميس أن مصر قامت بالكثير من حركات التحرر في كافة البلدان النامية، مشيرًا إلى أن القاهرة تعتبر من أكثر عواصم العالم استضافة للبعثات الأجنبية وخلق مصالح متوازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية.



وتابع "كانت السياسة الخارجية تخرج من مصر باتجاه الغرب ثم الدائرة العربية والدائرة الإسلامية ثم دائرة القوى العظمى في الشرق، والكل يعتمد على دور مصر الحيوي كدولة إقليمية نموذج لا تستخدم قواتها للاعتداء على أحد ولكن قوتها امن وسلام للمنطقة كلها".



واستطرد "الجميع يراهن على مصر القوية التي يمكن أن تساند كل حركات التغيير، وبعض الدول تطلب من مندوبيها التصويت خلف مصر ثقة في سياستها الخارجية، خاصة بعد نجاح مصر في خلق منطقة التجارة الحرة العربية واتفاقيات حماية الاستثمار العربي واتفاقية عظيمة مع الاتحاد الأوروبي تقوم على المصالح المشتركة والمتبادلة بين الدول".

