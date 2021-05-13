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تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

الخميس 13/مايو/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الجمعة، الموافق 14 مايو 2021 وحتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 مايو 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا شمالا معتدل جنوبا

غدًا الجمعة:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد

يوم السبت المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

نشاط الرياح مثيرة للأتربة: علي مناطق من غرب البلاد

يوم الأحد المقبل:

ارتفاع مؤقت علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

يوم الإثنين المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

يوم الثلاثاء المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

يوم الأربعاء المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل
تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

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