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أسهل طريقة لتحضير صوص الكراميل.. جربيها
الخميس 13/مايو/2021 - 06:43 م
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يعد صوص الكراميل من الحلويات اللذيذة المستخدمة في العديد من الأكلات، لذلك يقدم موقع "لافام" أسهل طريقة لتحضير صوص الكراميل.
المقادير
- سكر : 500 جرامًا "مطحون"
- الماء : 150 ميلليلترًا
طريقة التحضير
نقوم بوضع المكوّنات في قدر على نار متوسطة الحرارة حتى ذوبان السكر في الماء ثم نقوم بوضع الترمومتر الرقمي في الخليط وتركه على النار حتى تصبح درجة حرارته 180 مئوية.
نقوم بإزالة الكراميل من على النار واستخدامه على أنواع الحلويات المختلفة.
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