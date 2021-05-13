طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 473 ألفا

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي مع تمسك الشركات بالعاملين في ظل نقص متزايد للعمالة ساهم في كبح نمو الوظائف في أبريل.





وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 473 ألف طلب للأسبوع المنتهي في الثامن من مايو، مقارنة مع 507 آلاف في الأسبوع السابق.





كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 490 ألف طلب في أحدث أسبوع.





ومع أن عدد الوظائف الشاغرة يبلغ مستوى قياسيا عند 8.1 مليون وأن حوالي عشرة ملايين شخص عاطلون رسميا عن العمل، تجد الشركات صعوبة إيجاد عمالة. وبلغ معدل تسريح الموظفين أدنى مستوياته على الإطلاق.





ويرجع السبب في بحث الشركات عن العمالة إلى إعانة البطالة السخية ومخاوف الإصابة بكوفيد-19 وبقاء الآباء في المنازل لرعاية الأطفال ونقص المواد الخام إضافة إلى تعاقد العاملين لأسباب مرتبطة بالجائحة وتبديل المهن.





وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد وفر 266 ألف وظيفة في أبريل بعد إضافة 770 ألفا في مارس.