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بعد تتويجه بلقب البريميرليج.. أرقام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

الخميس 13/مايو/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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حسم فريق مانشستر سيتي لقب بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي 2020 – 2021، وذلك بعدما اعتلى صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 80 نقطة متفوقا على فريق مانشستر يونايتد بـ10 نقاط كاملة قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

 

وتوج مانشستر سيتي بلقب بطولة الدوري الإنجليزي للمرة السابعة في تاريخه.

 

أرقام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي خاض 35 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي حتى الآن، حقق 25 انتصارا، وتعادل في 5 مباريات، وخسر 5 مباريات، وهو الأكثر تحقيقا للانتصارات والأقل تعرضًا للهزائم في البطولة هذا الموسم.

 

ويعد مانشستر سيتي صاحب أقوى خط هجوم في بطولة الدوري الإنجليزي وسجل لاعبوه 72 هدفًا، كما أنه صاحب أقوى خط دفاع، واستقبلت شباك 26 هدفًا فقط.

 

حصد السيتي 80 نقطة خلال مشواره في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وتفوق على مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني برصيد 70 نقطة، وكذلك ليستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

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