أزمة بين برشلونة ونجم الفريق بسبب تجديد عقده

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني سيرجي روبيرتو نجم برشلونة الإسباني واصل توجيه الصدمات لإدارة النادي الكتالوني.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأنه فبعد إصابة روبيرتو وغيابه تقريبا حتى نهاية الموسم الحالي, دخل في أزمة تجديد عقده مع البرسا والذي ينتهي في صيف 2022.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر مقربة من النجم الإسباني أن روبيرتو و برشلونة يبعدان كل البُعد عن الاتفاق.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة قدمت عرضا للتجديد لمدة موسم واحد لكن روبيرتو يرغب في التجديد لمدة موسمين على الأقل لذلك سيستغرق الأمر وقتا طويلا في المفاوضات.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن روبيرتو كان قد تعرض لإصابة أثناء مواجهة ليفانتي الأخيرة في الدوري الإسباني في وتر بعظمة المستقيم بالفخذ الأيمن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سيرجي روبيرتو عانى من العديد من الإصابات في الموسم الحالي وغاب عن 31 مباراة حتى الآن ولم يشارك سوى في 19 مباراة فقط بإجمالي 1159 دقيقة.