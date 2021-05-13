أزمة بين برشلونة ونجم الفريق بسبب تجديد عقده

أزمة بين برشلونة ونجم الفريق بسبب تجديد عقده
كشفت
تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني سيرجي روبيرتو نجم برشلونة الإسباني واصل
توجيه الصدمات لإدارة النادي الكتالوني.
وأفادت
صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأنه فبعد إصابة روبيرتو وغيابه تقريبا حتى
نهاية الموسم الحالي, دخل في أزمة تجديد عقده مع البرسا والذي ينتهي في صيف 2022.
ونقلت
الصحيفة الإسبانية عن مصادر مقربة من النجم الإسباني أن روبيرتو و برشلونة
يبعدان كل البُعد عن الاتفاق.
وأكدت
الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة قدمت عرضا للتجديد لمدة موسم واحد لكن
روبيرتو يرغب في التجديد لمدة موسمين على الأقل لذلك سيستغرق الأمر وقتا طويلا
في المفاوضات.
ولفتت
الصحيفة الإسبانية أن روبيرتو كان قد تعرض لإصابة أثناء مواجهة ليفانتي الأخيرة
في الدوري الإسباني في وتر بعظمة المستقيم بالفخذ الأيمن.
وأشارت
الصحيفة الإسبانية إلى أن سيرجي روبيرتو عانى من العديد من الإصابات في الموسم
الحالي وغاب عن 31 مباراة حتى الآن ولم يشارك سوى في 19 مباراة فقط بإجمالي 1159
دقيقة.