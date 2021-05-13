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استمرار حملات الإزالة خلال إجازة عيد الفطر بالفيوم

الخميس 13/مايو/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
ريهام على
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أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، استمرار الحملات لازالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمتابعة اليومية، وسرعة إزالة أي مباني عشوائية ودون ترخيص، أثناء أجازة عيد الفطر، وتحويل المخالفين للنيابة،العسكرية لافتًا إلى أنه لا تهاون في ذلك، وسيتم محاسبة المقصرين.

وأعلن وكيل الوزارة عن رفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بمختلف مراكز المحافظة وتنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما أشار بأن غرف عمليات المديرية برئاسة المهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية تعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بالإدارات الزراعية بالمراكز وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة.

خلال ذلك قام جهاز حماية الاراضى بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه لتنفيذ كافة التعديات على الأراضي الزراعية.

حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد محمود الحداد وكيل الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ إزالة 3 حالة ليلية بناحية دار السلام على مساحة 3 قيراط وذلك فى حضور المهندس عرابي يماني رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة والمهندس جابر جمعية مدير جمعية دار السلام والاستاذ سلامة عبدالوهاب رئيس الوحدة المحلية بدار السلام، كما تم إزالة لعدد وأحد حالة بناحية بندر طامية على 4 سهم وبذلك يكون جملة الإزالة اليوم مساحة 3 قيراط و4 سهم.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبدالحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ إزالة حالة تعدي علي الأرض الزراعية بناحية سنورس أول مساحة ١٢سهم بحضور الدكتور ابراهيم نائب رئيس المدينة وابوزيد رئيس وحدة محلية ترسا والمهندس خالد فتحي رئيس الحماية والمهندس سيد عنتر وكيل الإدارة والمهندس عبدالتواب رئيس المكافحة والمهندس محمد ميزار مدير جمعية سنورس أول.

وكذلك ايضا قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحليه برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة على مساحة واحد قيراط و12سهم بحضور المهندس سيد احمد محمود رئيس حماية الأراضي والمهندس جمال عبدالحليم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والمهندس عيد يوسف مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية العامريه والمهندس صبحي سلومه مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية العدوة والاستاذ محمود رمضان رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية العدوة بإزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنواحي المركز.
استمرار حملات الإزالة خلال إجازة عيد الفطر بالفيوم
استمرار حملات الإزالة خلال إجازة عيد الفطر بالفيوم
استمرار حملات الإزالة خلال إجازة عيد الفطر بالفيوم
استمرار حملات الإزالة خلال إجازة عيد الفطر بالفيوم
استمرار حملات الإزالة خلال إجازة عيد الفطر بالفيوم
استمرار حملات الإزالة خلال إجازة عيد الفطر بالفيوم
استمرار حملات الإزالة خلال إجازة عيد الفطر بالفيوم
استمرار حملات الإزالة خلال إجازة عيد الفطر بالفيوم
استمرار حملات الإزالة خلال إجازة عيد الفطر بالفيوم
استمرار حملات الإزالة خلال إجازة عيد الفطر بالفيوم
استمرار حملات الإزالة خلال إجازة عيد الفطر بالفيوم
استمرار حملات الإزالة خلال إجازة عيد الفطر بالفيوم
استمرار حملات الإزالة خلال إجازة عيد الفطر بالفيوم
استمرار حملات الإزالة خلال إجازة عيد الفطر بالفيوم
استمرار حملات الإزالة خلال إجازة عيد الفطر بالفيوم
استمرار حملات الإزالة خلال إجازة عيد الفطر بالفيوم

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