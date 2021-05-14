Advertisements

"البيئة" تحارب التلوث بـ222 ألف شجرة

الجمعة 14/مايو/2021 - 07:40 ص
أعمال التشجير
أعمال التشجير
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خطة لتشجير المحافظات، بهدف تحسين نوعية الهواء والاهتمام بالمناطق الأكثر تعرضا للصناعات الملوثة، من خلال تشجير عدد من الشوارع والميادين، حيث تُزرع أنواع الأشجار الملائمة لكل منطقة والتي تتميز بسرعة النمو والقدرة على تحمل الملوثات.

وترصد "الفجر" في السطور التالية تفاصيل خطة الوزارة لتشجير المناطق الأكثر تلوثًا:

١-كشف "فؤاد"، عن الانتهاء من أعمال التشجير بمنطقة التبين، ضمن خطة الوزارة السنوية لتشجير المناطق الأكثر تلوثا.

٢-وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم زراعة عدد٣٠٠٠ شجرة بشوارع منطقة التبين، وهي شارع حديد وصلب والثروة المعدنية ومصانع الأسمنت والكورنيش وشارع الملاءة، حيث زُرعت أشجار تيكوما وأكاسيا وبنجامبنا، والتي تتميز بقلة الاحتياجات المائية وقدرتها على امتصاص الملوثات.

٣- وأضافت وزيرة البيئة أنه تم البدء في توفير ٢٢٢ ألف شجرة لزراعتها في ٢١ محافظة والقرى التابعه لها.

٤-كما تم تشجير الطريق المؤدي إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط والمناطق المحيطة به بـ١٥٠ شجرة.

٥-وأشارت فؤاد، إلى الانتهاء من زراعة ١٠ آلاف شجرة في عدد من المدارس والجامعات والمعاهد في بعض الأحياء والمدن.

٦- وتابعت الوزيرة، أنهم بدأوا في إنشاء مشتل بيئي على مساحه ٥ أفدنة بمدينة الخارجة، وذلك ف إطار البروتوكول المبرم بين وزارتي البيئة والزراعة ومحافظة الوادي الجديد.

٧-وأكدت على استمرار تنفيذ حملات التشجير بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المدني بهدف غرس روح المشاركة المجتمعية والعمل على نشر ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة البيئة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني ينقلب على ثنائي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

جوارديولا يوجه رسالة خاصة إلى كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن سبب عودة ناصر ماهر لقائمة الأهلي في مواجهة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة 9 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية رود آيلاند

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي وسط غيابات بالجملة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ يوم

بالأسماء.. استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لموقعة صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الهند تسجل 4 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "العربية": القاهرة تحذر إسرائيل من رفض التهدئة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يرفض التجديد ويستقر على الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"القضاء على تلوث الهواء بالتشجير".. حملة لشؤون البيئة في قنا (صور)

محافظ الوادى الجديد: إنشاء مشتل إقليمي للنباتات البيئية بالمحافظة

وزارة البيئة تبدأ تنفيذ مبادرة زراعة 3500 شجرة في شبرا الخيمة

"البيئة" تطلق حملة التشجير بجميع مناطق المملكة

البيئة توقع بروتوكول لرعاية مبادرة "هنجملها" في المحافظات

برلماني: مبادرة "هنجملها" لتشجير المحافظات تفكير أوروبي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

عاجل.. الهند تسجل 4 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

07:20 ص

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

11:58 م

عاجل.. "العربية": القاهرة تحذر إسرائيل من رفض التهدئة

03:38 ص

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

07:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق