كاتب تركي عن قرارات أردوغان وحكومته: "عبثية وغير منطقية"









قال الكاتب التركي فكرت بيلا في مقال منشور له في موقع تي 24 التركي إنّه يبدو الآن أن الإدارة فقدت قدرتها على الإدارة.









وأضاف بأن هناك تأرجح كامل في السلطة. أحد الأمثلة الأخيرة هو الحظر المفروض على الأسواق خلال فترة الإغلاق. كيف يمكنك التوفيق بين هذا القرار والعقل والقانون؟









وشدّد على أنّ الحكومة لم تتمكن من العثور على مبرر دستوري أو قانوني للحظر. لم تستطع أن تأتي بأي سبب مناسب للعقل أو القانون أو المنطق هذه المرة، بدأت في اتخاذ قرارات من لجان الصرف الصحي في المحافظات. أدلى المحافظون ببيان كما لو أن هذه المجالس قد اتخذت قرارًا بالإجماع. ومع ذلك، كان من المفهوم أن القرارات لم تتخذ بالإجماع في العديد من المقاطعات، وفي معظمها، لم يكن لدى رؤساء بلديات حزب الشعب الجمهوري توقيعهم، وبهذه الطريقة لم يكن من الممكن أن ينسب قرار المنع إلى مبرر قانوني.