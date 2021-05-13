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نصائح وإرشادات لخطف قلب شريكك.. اعرفيها

الخميس 13/مايو/2021 - 06:54 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يجب على المرأة المساهمة في تحسين علاقتها بزوجها وأيضًا خطف قلب شريك عمرها، لذلك يقدم موقع "لافام" نصائح وإرشادات لخطف قلب شريكك. 

كوني زوجة يمكن الوثوق بها

الرجل يعتبر الثقة بزوجته من أهم متطلبات استمرارية الزواج. فإذا كنت امرأة قادرة على تمرير مشاعر الثقة لزوجك فإنك تعززين نفوذك وتأثيرك على قلبه.

كوني أنثى معه

هو يحب كثيرًا أن يرى زوجته تتمتع بأنوثة كافية بالنسبة له وهي لا تتصرف بخشونة في التعامل معه. الأنوثة تعتبر عاملاً هامًا أيضًا للحفاظ على نفوذك في قلب زوجك.

لا تقبعي في زاوية الحياد عندما يعاني من مشاكل

هنا ينبغي أن تكوني إلى جانبه في محنته ولا تشعريه بأنك محايدة، لأن المشاكل قد تطالكما وتكونين أنت أيضًا الضحية. شعور الزوج بأنك معه في محنه يعزز من نفوذك في قلبه.

ادعمي مشاريعه من أجل تحسين أوضاعكما

هنا أيضًا ينبغي أن لا تتخذي موقف الحياد إذا كانت مشاريعه منطقية ومقبولة. وموقفك الإيجابي يعزز تأثيرك ونفوذك على قلبه.

احترميه أمام الناس

الرجل يشعر بالفخر والأهمية إذا كانت زوجته تحترمه أمام الناس. فذلك يشعره بأن الآخرين سيعتقدون بأنه زوج جيد، ولهذا فإن امرأته تحترمه كثيرًا.

ضعيه في مكانة قبل الأولاد

البعض قد يجد هذه النقطة سخيفة، ولكن الدراسات تثبت بأن الرجل يريد أن يشعر بأنه أهم من الأولاد عند زوجته.

أشعريه بأنه قادر على إسعادك

الرجل يهمه أن يشعر بأنه قادر على منح ولو الحد الأدنى من السعادة لزوجته. ومن المهم أن تظهر الزوجة سعادة إذا كان زوجها يحاول إسعادها، فذلك يقوي من مكانتها في قلبه ويشعره بالرجولة أيضًا.

أشعريه بأنه في قمة الرجولة

هو يشعر بالفرح والسعادة عندما يشعر بأن زوجته تعتبر رجلاً بكل معنى الكلمة، بما في ذلك من ناحية العلاقة الحميمية.

لا تقارنيه أبدًا مع رجل آخر

هو يريد أن يشعر بأنه الوحيد الذي يملأ قلب زوجته ولا يوجد أحد يماثله في هذا الأمر، ولذلك فمن المهم جدًا أن تتفادى المرأة مقارنة زوجها مع أي رجل آخر.

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