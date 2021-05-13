Advertisements

بعد لقب الدوري الإنجليزي.. تعرف على بطولات جوارديولا مع مانشستر سيتي

الخميس 13/مايو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements

 

مانشستر سيتي، وذلك بعد تتويجه بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2020 – 2021.

 

ونجح فريق مانشستر سيتي في التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) للمرة السابعة في تاريخ النادي، بعدما تصدر ترتيب المسابقة برصيد 80 نقطة، بفارق 10 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني وذلك قبل 3 جولات على نهاية البطولة.

 

أرقام جوارديولا مع مانشستر سيتي:

 

تولي جوارديولا تدريب مانشستر سيتي عام 2016، وقاد الفريق 290 مباراة، حقق 218 انتصارا، وخسر 41 مباراة، وتعادل في 31 مباراة، سجل لاعبوه 723 هدفا، واستقبلت شباكه 245 هدفا.

 

بطولات جوارديولا مع مانشستر سيتي:

 

توج المدرب الإسباني بلقب بطولة الدوري الإنجليزي 3 مرات مع مانشستر سيتي، كما فاز بكأس الرابطة الإنجليزية 4 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة وحيدة، وكأس الدرع الخيرية مرتين.

 

وصعد مانشستر سيتي إلى نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وينتظر مواجهة نارية ضد فريق تشيلسي في المباراة النهائية للبطولة.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يستهدف ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 5 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الانجليزي

منذ 34 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

إطلاق 100 صاروخ جديد من غزة باتجاه إسرائيل

منذ حوالي 5 ساعات

ساحر الأهلي السابق.. الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ يوم

أرسنال يرفض معاقبة الننى على تويتة "فلسطين"

منذ أقل من ساعة

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 21 ساعة

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ يوم

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يومين

برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ ساعة و نصف

الزمالك يقترب من ضمن نجم الأهلي السابق

منذ 37 دقيقة

فليك يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. تعرف على غيابات الأهلي أمام صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

05:30 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الانجليزي

06:31 م

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

فليك يحسم موقفه من قيادة برشلونة

06:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق