بعد لقب الدوري الإنجليزي.. تعرف على بطولات جوارديولا مع مانشستر سيتي

مانشستر سيتي، وذلك بعد تتويجه بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2020 – 2021.

ونجح فريق مانشستر سيتي في التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) للمرة السابعة في تاريخ النادي، بعدما تصدر ترتيب المسابقة برصيد 80 نقطة، بفارق 10 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني وذلك قبل 3 جولات على نهاية البطولة.

أرقام جوارديولا مع مانشستر سيتي:

تولي جوارديولا تدريب مانشستر سيتي عام 2016، وقاد الفريق 290 مباراة، حقق 218 انتصارا، وخسر 41 مباراة، وتعادل في 31 مباراة، سجل لاعبوه 723 هدفا، واستقبلت شباكه 245 هدفا.

بطولات جوارديولا مع مانشستر سيتي:

توج المدرب الإسباني بلقب بطولة الدوري الإنجليزي 3 مرات مع مانشستر سيتي، كما فاز بكأس الرابطة الإنجليزية 4 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة وحيدة، وكأس الدرع الخيرية مرتين.

وصعد مانشستر سيتي إلى نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وينتظر مواجهة نارية ضد فريق تشيلسي في المباراة النهائية للبطولة.