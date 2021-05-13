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كارتيرون يستقر على بديل شيكابالا في تشكيل الزمالك

الخميس 13/مايو/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
على خلاف
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استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على بديل محمود عبد الرازق شيكابالا الموقوف من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة، أمام إنبي بالجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري.

 

بديل شيكابالا في الزمالك أمام إنبي

 

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد عاقبت محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بالايقاف لمدة مباراتين وغرامة مالية قدرها خمسين ألف جنيه على خلفية أحداث مواجهة القمة الأخيرة.

 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد إنبي بالجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة من مساء غد الجمعة.

 

وتنقل مواجهة الزمالك ضد إنبي بالجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا مساء غد الجمعة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

 

من جانبه استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على الدفع بأحمد السيد زيزو بديلا لمحمود عبد الرازق شيكابالا أمام إنبي مساء غد الجمعة.

 

ويحتل الفارس الأبيض صدارة البطولة المحلية برصيد 45 نقطة من 21 جولة خاضها الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

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