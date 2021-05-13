كارتيرون يستقر على بديل شيكابالا في تشكيل الزمالك
استقر
المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك،
على بديل محمود عبد الرازق شيكابالا الموقوف من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد
المصري لكرة، أمام إنبي بالجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري.
بديل
شيكابالا في الزمالك أمام إنبي
وكانت
لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد عاقبت محمود عبد الرازق شيكابالا
صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بالايقاف لمدة مباراتين وغرامة
مالية قدرها خمسين ألف جنيه على خلفية أحداث مواجهة القمة الأخيرة.
ومن
المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد إنبي بالجولة الثانية والعشرين من منافسات
بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة من مساء غد
الجمعة.
وتنقل
مواجهة الزمالك ضد إنبي بالجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري
الممتاز لكرة القدم، حصريا مساء غد الجمعة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
من
جانبه استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول
بنادي الزمالك، على الدفع بأحمد السيد زيزو بديلا لمحمود عبد الرازق شيكابالا
أمام إنبي مساء غد الجمعة.
ويحتل
الفارس الأبيض صدارة البطولة المحلية برصيد 45 نقطة من 21 جولة خاضها الزمالك في
بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.