تقرير بكشف عن جرائم أردوغان المستمرة داخل السجون التركية









تعكس معاملة تركيا للسجناء، مثل تركهم فاقدين للوعي في زنازين مظلمة في الحبس الانفرادي، جرائم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الإنسانية، بحسب المحلل ألون بن مئير، أستاذ العلاقات الدولية في مركز الشؤون العالمية بجامعة نيويورك.









وكتب بن مئير في صحيفة ألجمينير مدرجًا أيضًا اعتقالات الآلاف لشهور وأحيانًا لسنوات دون توجيه تهم إليهم على أنها انتهاكات لأردوغان، وقال: "تجاوزت انتهاكات حقوق الإنسان في عهد أردوغان درجة اللاإنسانية والانحلال الأخلاقي".









وانتشرت تقارير انتهاكات حقوق الإنسان للسجناء في تركيا، بما في ذلك التعذيب والقتل، على نطاق واسع منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، والتي تلقي الحكومة التركية باللوم فيها على جماعة دينية تُعرف باسم حركة غولن. وتم توثيق الانتهاكات من قبل العديد من المنظمات بما في ذلك هيومن رايتس ووتش.













ولا تختلف حالة تركيا كثيرًا، وفقًا لبن مئير، الذي يؤكد أن العديد من السجناء في تركيا محتجزون إلى حد كبير بسبب صلاتهم المزعومة بحركة غولن وأن الوضع يصل إلى "نقطة اليأس والإحباط".









ودعا بن مئير الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تحذير أردوغان بوقف انتهاكات حقوق الإنسان وتهديده بفرض عقوبات. كما دعا الناتو إلى إخراج تركيا من الحلف.













قال بن مئير مستشهداً بمقولة الفيزيائي البارز ألبرت أينشتاين: "لن يدمر العالم من يفعل الشر، بل أولئك الذين يراقبونهم دون فعل أي شيء".









وارتفع عدد السجناء في تركيا بعد محاولة الانقلاب في يوليو 2016، عندما احتجزت الحكومة عشرات الآلاف في حملة واسعة ضد المعارضة.













وأفادت صحيفة سوزغو الأسبوع الماضي نقلاً عن أرقام من معهد الإحصاء التركي أن سجون تركيا سجلت تضاعفًا أربع مرات في عدد النزلاء الوافدين سنويًا على مدار 11 عامًا الماضية.









وقالت إن ما مجموعه 281605 أشخاص دخلوا سجون البلاد في عام 2019، بحسب أحدث بيانات لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بـ 74404 أشخاص في عام 2009.