Advertisements
تشافي هيرنانديز يصدم برشلونة
الخميس 13/مايو/2021 - 08:00 م
ريهام عبد المحسن
Advertisements
وجه تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري صدمة قوية لبرشلونة الإسباني بشأن موقفه من تدريب النادي الكتالوني في الموسم المقبل.
وأعلن
السد القطري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويترعن تجديد عقد تشافي
حتى صيف 2023.
وأشارت
تقارير صحفية إسبانية في الآونة الأخيرة إلى أن خوان لابورتا رئيس برشلونة
اجتمع مع ليونيل ميسي وجوردي ألبا وجيرارد بيكي نجوم البارسا.
وأكدت
التقارير الصحفية أن الاجتماع لم يحضره رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة على
الرغم من أنه تم الحديث عن المشروع المستقبلي للنادي الكتالوني.
وأفادت
التقارير الصحفية بأنه تم طرح اسم تشافي هيرنانديز في اجتماع لابورتا مع نجوم
البرسا.
Advertisements