تشافي هيرنانديز يصدم برشلونة

وجه تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري صدمة قوية لبرشلونة الإسباني بشأن موقفه من تدريب النادي الكتالوني في الموسم المقبل.

وأعلن السد القطري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويترعن تجديد عقد تشافي حتى صيف 2023.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية في الآونة الأخيرة إلى أن خوان لابورتا رئيس برشلونة اجتمع مع ليونيل ميسي وجوردي ألبا وجيرارد بيكي نجوم البارسا.

وأكدت التقارير الصحفية أن الاجتماع لم يحضره رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة على الرغم من أنه تم الحديث عن المشروع المستقبلي للنادي الكتالوني.

وأفادت التقارير الصحفية بأنه تم طرح اسم تشافي هيرنانديز في اجتماع لابورتا مع نجوم البرسا.