للمرآة الحامل.. اعرفي الفوائد الصحيى لتناول المانجو

تعتبر فاكهة المانجو من الفاكهة المحببة لدى الكثير من الناس، وبجانب طعمها اللذيذ، فهمي تحتوي على عناصر مفيدة لصحة الجسم، وخصوصًل للمرآة الحامل والجنينها، ويقدم موقع "لافام" هذه الفوائد في السطور التالية.

مصدر كبير للطاقة ومانعة لتشوهات الأجنة





المانجو غنية بمضادات الأكسدة، وحمض الفوليك وفيتامينات A وC وB6، الحديد والبوتاسيوم، ما يسهم في جعل النظام الغذائي للحامل مكتملاً، ولكن على الحامل عدم الأفراط في تناول المانجو بكميات كبيرة، فكما هو الحال مع كثير من المواد الغذائية التي تؤدي زيادة استهلاكها إلى ضرر كبير.





تضاعف عدد كريات الدم الحمراء للحامل





غنية بالحديد، وتساعد بشكل طبيعي على زيادة مستويات الدم، فهي واحدة من أفضل علاجات فقر الدم.





تمنع تشوهات الجنين





تحتوي المانجو على حمض الفوليك الذي يساعد على نمو الجنين ونمو جهازه العصبي.





تعالج الإمساك للحامل





المانجو تحتوي على الألياف الضرورية للتخلص من الإمساك الذي يسببه الحمل.





تطور بناء عظام الطفل





تحتوي على فيتامين"أ" الذي يفيد في تطوير عظام وأسنان الطفل، كما تقوّي النظر.





المانجو يمنع تسمم الحمل





تخفف، أو تمنع حصول تسمم الحمل بسبب غناه بالمغنيسيوم.





ملاحظات حول تناول الحامل المانجو





نسب بعض العلماء المانجو إلى الفواكه العالية الحرارة خلال الحمل «ثيرموجينيسيس فود»، لأنها تعمل على رفع حرارة الجسم، مثل الزنجبيل والفلفل، وتحتاج إلى طاقة عالية لهضمه، ومن المهم تناول المانجو فقط في موسمها، وأن تكون ناضجة بشكل طبيعي لتجنب احتوائها على عناصر كيميائية مضرة بصحة الجنين.





كمية المانجو الموصى بها للحامل





لا يجوز، مهما كانت الظروف، أن تتعدى الحامل مقدار حبة واحدة من المانجو خلال اليوم، وتحتاج إلى العناصر الغذائية الموجودة في المانجو في الثلث الأخير من الحمل، أي في الشهر السابع والثامن والتاسع.