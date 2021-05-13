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موسيماني ينقلب على ثنائي الأهلي

الخميس 13/مايو/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة فريق نادي صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت القادم لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المُنتظر أن يخوض الأهلي تلك المواجهة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية تسهل عليه المهمة قبل السفر إلى جنوب أفريقيا قبل خوض مواجهة الإياب في بريتوريا.

وقبل المواجهة قرر موسيماني إتخاذ قرا رعاجل وهو إبقاء الثنائي والتر بواليا ومروان محسن على مقاعد البدلاء في تلك المواجهة والإستمرار بالدفع بمحمد شريف في مركز المهاجم الصريح.

يأتي ذلك القرار بسبب تألق محمد شريف في المباريات الأخيرة مع المارد الأحمر وقياده الفريق لتحقيق الفوز بتسجيله الأهداف أو بالصناعة فيما لم يقدم مروان أو بواليا ما يشفع لهم للمشاركة بصورة أساسية.

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