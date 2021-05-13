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تعرف على فوائد الترمس التي لا يعرفها الكثيرون

الخميس 13/مايو/2021 - 07:13 م
فوائد الترمس
فوائد الترمس
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فوائد الترمس .. توجد العديد من الأطعمة والمشروبات والحلوى التي ترتبط بالمناسبات وعلى رأسها عيد الفطر المبارك والأضحى.

فوائد الترمس تتصدر البحث

وتصدرت فوائد الترمس تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الخميس، مع الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك، بعدما زاد البحث عن فوائده.

فوائد الترمس تجعله طعام لا غنى عنه

وبحث الكثيرون عن فوائد الترمس الذي يعد أساسياً في كل البيوت المصرية والعربية، خلال احتفالات عيد الفطر، ويقدم للضيوف والأقارب.

فوائد الترمس المتنوعة

وتوجد العديد من فوائد الترمس التي لا تقتصر على التسلية فقط، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة والفيتامينات التي تمد الجسم بالطثير من الفوائد.

أهم عناصر و فوائد الترمس

ويعتبر أهم فوائد الترمس هو احتوائه على نسبة عالية من فيتامين سى ومضادات الأكسدة التى تقوى الجهاز المناعى لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحسب العديد من المواقع الطبية المتخصصة.

تنوع فوائد الترمس

وتتنوع فوائد الترمس إذ يعتبر أحد أبرز الأطعمة التى تعزز صحة الجهاز العصبى، وتساهم فى الوقاية من أمراض الزهايمر والخرف، كما تلعب دورا مهما فى تقوية العضلات والمفاصل وحمياتها من التعرض للكسر والالتهابات.

فوائد الترمس والفيتامينات

وتكثر فوائد الترمس حيث يتضمن نسبة عالية من الفيتامينات التى تقوى القلب والأوعية الدموية مما تقى من التجلطات، بالإضافة إلى أنه به بعض الخصائص التى تساعد فى إنقاص الوزن وحرق الدهون.

فوائد الترمس على الشعر

وفيما يتعلق باهمية و فوائد الترمس فينصح بعض الأطباء بعدم التخلص من مياه الترمس، لأنه يساعد فى نعومة الشعر كما أن غسل الشعر بماء الترمس تزيد من طوله فى وقت قياسى.

فوائد الترمس في علاج البشرة

ومن أبرز فوائد الترمس أن ماءه يستخدم فى علاج مشكلات البشرة والجلد المختلفة وذلك عند خلطه بماء الورد واستخدامه فى تنظيف البشرة بعمق والتخلص من كافة الشوائب.

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