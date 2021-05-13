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ازدحام في شارع المعز وسط غياب الإجراءات الاحترازية

الخميس 13/مايو/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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شهد شارع المعز لدين الله الفاطمي اليوم الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك إقبالًا كبيرًا من المواطنين وسط غياب للإجراءات الاحترازية.

وأقبل المواطنون من مختلف الأعمار والمراحل العمرية على زيارة شارع المعز لدين الله الفاطمي أحد أشهر المزارات السياحية الأثرية في القاهرة، ولكن دون تباعد اجتماعي او ارتداء للكمامات الواقية.

وكانت رئاسة الوزراء قد أصدرت عدد من التعليمات لمواجهة تفشي فيرس كورونا وضمنها قصر صلاة العيد على الجوامع التي تؤدى فيها صلوات التراويح، وكذا عدم اصطحاب الأطفال وغلق المتنزهات والحدائق.

ولم تشهد المزارات الأثرية غلقًا حيث استقبلت زوارها في الأوقات العادية من التاسعة وحتى الخامسة مساءً وهي أوقات ما قبل شهر رمضان الفضيل.

وشارع المعز لدين الله الفاطمي من أكبر المتاحف المفتوحة في العالم حيث يضم عدد كبير من الآثار الإسلامية من عدة عصور مختلفة، فاطمي وأيوبي ومملوكي وعثماني وعصر أسرة محمد علي، ويبدأ من باب الفتوح في السور الشمالي للقاهرة الفاطمية، ويمتد حتى باب زويلة في السور الجنوبي لها.

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