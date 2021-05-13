للزوج الذكي.. تعرف على مخاطر إهمال مشاعر الزوجة

يجب على الزوج الاهتمام بمشاعر زوجته، والاستماع لها في أي وقت، لأن الإهمال يشكل خطورة وتهديد كبير على العلاقة بينهم، لذلك يقدم موقع "لافام" مخاطر إهمال الزوج لمشاعر زوجته.





ما هو الإهمال؟





هو شعور أحد الأطراف، أو جميعها، أو شعور بعض المحيطين بانخفاض الاهتمام بمستوى العلاقة، ويقصد بالاهتمام هنا بالخصوصيات، والأمور الدقيقة.





نتائج الإهمال الزوجي





نتائج الإهمال مفزعة، خاصةً بين شخصين قرَّرا العيش تحت سقف واحد، وخلق حياة مشتركة، ولعل أبرزها الانفصال العاطفي، ثم الروحي، ثم الجسدي، وأخيرًا القانوني والشرعي؛ أي الطلاق، وإذا قرَّرا الإبقاء على هذه العلاقة، فستصبح علاقةً هشة دون روح، يكون أحد طرفيها حزينًا دائمًا.





لأنه مجبر على الاستمرار فيها، وقد يبحث في هذه الحالة عن طرف خارجي لتعويض تلك المشاعر، وإقامة علاقة صداقة معه، وليس شرطًا أن تتحول هذه الصداقة إلى علاقة غير شرعية.