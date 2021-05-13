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برونو فيرنانديز يتغنى بصلاح قبل مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد

الخميس 13/مايو/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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امتدح الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منافسه الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول قائلًا أنه يعد واحد من أفضل اللاعبين بالبريميرليج الموسم الجاري.

وتحدث برونو فيرنانديز في مقابله صحفية مع الموقع الرسمي لفريقه عن أفضل لاعب في الموسم وقال :" بالنسبة لي من الصعب أن أقوم بإختيار لاعب خاصةً لأنه من أجل أن تكون الأفضل يجب أن تظل على نفس المنوال من البداية إلى النهاية وليس أن تأتي في شهر ديسمبر ويناير وتبدأ في الظهور بشكل قوي".

وتابع:" بالطبع نعلم أن المنافسين يسعى كل فريق منهم أن يحققوا الأفضل لكنني أعتقد أيضاً أن محمد صلاح يستطيع التسجيل بغض النظر عن ما إذا كان جيدًا في المباريات أو لا".

وأنهى برونو تصريحاته أن هاري كين يؤدي بشكل جيد مع توتنهام في الوقت الذي برز فيه إسم رافينيا مع ليدز يونايتد".

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