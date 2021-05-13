انتشال جثة شاب غرق في ترعة بطوخ هربا من الحر





وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى الوحدة الصحية بالسيفا للكشف على الجثة من قبل طبيب الوحدة الصحية بالسيفا وعمل تقرير بالواقعة، وتحرر محضر بمركز شرطة طوخ بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

انتشلت أجهزة الإنقاذ النهري، اليوم الخميس، جثة شاب ١٤ عامًا، غرق في ترعة بقرية السيفا أثناء الاستحمام هربا من الحر، جرى نقل الجثة للوحدة المحلية، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الحثة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث.تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ بغرق شاب يدعى أحمد ضياء عبده جبر ١٤ عامًا، مقيم بقرية السيفا، التابعة للوحدة المحلية بأجهور الكبرى في ترعة البرشومية أمام قرية السيفا أمام الوحدة الصحية بالسيف، أثناء نزوله للاستحمام هربا من الحر، أخطرت الإدارة الصحية بطوخ.