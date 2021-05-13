الموت يفجع مطرب المهرجانات حمو بيكا

حمو بيكا .. مع تغير الأذواق، ظهرت ألوان غنائية جديدة، نالت إعجاب الكثيرين ولاسيماً صغار السن والتي تعرف بـ"المهرجانات"، بينما لاقت هجوما حادا من كبار النجوم مع تأييد البعض.





حمو بيكا





ويعتبر حمو بيكا أحد مؤديي المهرجانات والذي حقق نجاحا باهراً وأصبح لديه قاعدة جماهيرية عريضة، تجعله يتصدر المحتويات الرائجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.





حمو بيكا يتصدر جوجل





وتصدر حمو بيكا تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب إعلانه اليوم الخميس، الموافق الـ13 من مايو 2021، عن وفاة والدة زوجته "حماته".





وفاة حماة حمو بيكا





وكشف المغني الشعبي حمو بيكا عن وفاة حماته من خلال منشور له على حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نعى خلاله المتوفاة.





نعي حمو بيكا





ونشر حمو بيكا منشور له قال فيه: "البقاء لله وحده توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة والدة زوجة الفنان حمو بيكا".





تعازي حمو بيكا





وأضاف حمو بيكا ف منشوره: "إن لله وإن إليه راجعون"، بينما تلقى التعازي من الجمهور وتوالت عبارات: "البقاء لله وربنا يرحمها"، من خلال التعليقات التي كتبها الجمهور المحب لفنه.



