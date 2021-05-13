للمرة الثانية .. جماهير مانشستر تهدد إقامة لقاء ليفربول الليلة









قامت جماهير مانشستر يونايتد اليوم بقطع الطريق المؤدية لمدينة مانشستر ومنعوا حافلة لاعبى ليفربول من الوصول للمدينة قبل لقاء الفريقين المؤجل والمقرر أن يقام مساء اليوم.





جدير بالذكر أن تلك هى المرة الثانية التى تهدد فيها الجماهير الغاضبة إقامة لقاء الفريقين بعدما منعت الجماهير سابقا الفريقين من النزول لأرض الملعب حينما إقتحمت الجماهير الغاضبة ملعب الأولدترافورد وقاموا بتكسير كاميرات البث التليفزيونى مما إضطر رابطة الدورى الإنجليزى لتأجيل اللقاء لوقت لاحق.





وتأتى موجة الغضب الجماهيرية من عشاق مانشستر يونايتد ضد إدارة الفريق بسبب إعلان مشاركتها سابق ببطولة دورى السوبر الأوروبى والتى كادت تعرض الفريق ولاعبيه لعقوبات قاسية من قبل الإتحاد المحلى وال "uefa" .





المباراة من المقرر أن تقام الليلة فى التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة بملعب أولدترافورد.