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"علي بابا" تسجل خسائر بقيمة 2.8 مليار دولار بسبب غرامة مكافحة الاحتكار

الخميس 13/مايو/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
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 دفعت غرامة مكافحة الاحتكار التي فرضت على شركة علي بابا نحو خسارة صافية بـ 2.8 مليار دولار على الأرباح، ولكن العملاق الصيني سجل إيرادات تفوق التوقعات في الربع الرابع من عامها المالي.

وتحولت علي بابا إلى خسارة صافية في الربع الأخير من السنة المالية 2020، حيث أثرت غرامة مكافحة الاحتكار التي تلقتها الشهر الماضي على أرباحها، بينما فاقت الإيرادات التوقعات.

وسجلت الشركة إيرادات بـ 187.39 مليار يوان، أي ما يعادل 28.6 مليار دولار، مقابل توقعات بـ 180.41 مليار يوان، بارتفاع بـ 64% على أساس سنوي.

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