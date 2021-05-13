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بعد كورونا.. أستاذ اقتصاديات الصحة يُوضح أهمية إرساء نظام عالمي يمنع اندلاع جائحة أخرى (فيديو)

الخميس 13/مايو/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن أي جائحة تمر بأربع مراحل أساسية، تتمثل الأولى في تفادي حدوث الجائحة وهذا ما تريد منظمة الصحة العالمية القيام به، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية هي مرحلة الاستعداد بأنه لو حتى حصل جائحة يستطيع العالم أن يواجهه.

وأضاف "عنان" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الخميس أن المرحلة الثالثة هي مرحلة المواجهة والتي تتمثل في ضرورة الاعتراف بوجود الجائحة، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية أخطئت في الاستعداد لهذه الجائحة ولم يكن لها أي سلطة على الدول في فرض أي وحدات لاحتواء الأوبئة.

وفي ذات السياق كشف الدكتور محمد الحاج، باحث في العلاج المناعي، عن أسباب خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا، مؤكدًا أن التحول والطفرات هو أمر طبيعي ومعتاد في الفيروسات.

وقال إن السبب الذي جعل السلالة الهندية أسرع في الانتشار هي أن التحول حدث في ثلاث مواقع للفيروس، مضيفًا أن هذه التحورات كانت السبب في جعل الفيروس أسرع انتشارًا وقد يكون مقاوم نوعًا ما للقاحات، مستطردًا "هذه مشكلة حقيقة وهذا ما سبب ضغطًا على المنظومة الصحية في الهند وهدرًا في الموارد الطبية".

وأكد على أن القضاء على الفيروس لن يحدث إلا بتطبيق العزل العام والقيام بتلقيح من 70 إلى 80% من المواطنين في أي بلد من أجل تحقيق مناعة القطيع ومن ثم القيام بتخفيف الإجراءات الاحترازية وهذا لن يتحقق قبل 21 مايو المقبل.

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