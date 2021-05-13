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تدريبات خاصة بمجمع الصالات للاعبي الزمالك قبل مران اليوم

الخميس 13/مايو/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مجموعة من التدريبات البدنية والإطالات في مجمع الصالات، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع المعدل البدني للاعبين قبل مواجهة إنبي في بطولة الدوري.

كما قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتهنئة اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحرص كارتيرون على تهنئة كل لاعب بشكل شخصي بمناسبة عيد الفطر المبارك. 

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.

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