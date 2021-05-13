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السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا مع أمير منطقة تبوك للتهنئة بعيد الفطر

الخميس 13/مايو/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس السيسي حسبما جاء في خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الخميس عن تمنياته للملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.

من جانبه أعرب الأمير فهد بن سلطان عن خالص امتنانه للرئيس السيسي، مثمنًا ما يجمع بين الشعبين المصري والسعودي من علاقات وثيقة وروابط أخوية، وداعيًا الله تعالى أن ينعم على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والبركات.

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