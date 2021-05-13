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موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

الخميس 13/مايو/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أبلغ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجنة التخطيط بالنادي الأحمر التي يترأسها محسن صالح بعدم حاجته إلى خدمات الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وتعاقد الأهلي مع والتر بواليا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من نادي الجونة لمدة 4 مواسم لكن المهاجم الكونغولي لم يقدم أوراق اعتماده حيث سجل هدفين وصنع هدفا أخر في المباريات التي شارك فيها مع الفريق الأحمر.

وأخطر موسيماني لجنة التخطيط بالأهلي عدم رغبته في استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق الأحمر وضرورة التخلص منه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل عدم نجاحه في تقدم مستوى مميز مع الفريق الأحمر.

كما أكد موسيماني على لجنة التخطيط رغبته في رحيل اللاعب وتعويضه بلاعب أجنبي آخر لتدعيم خط الهجوم بعدما فشل والتر بواليا في تقديم أوراق اعتماده.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي بعد غد السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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