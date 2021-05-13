هكذا هنأ حازم إمام الأمة الأسلامية بحلول عيد الفطر

هنأ الكابتن حازم أمام متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعيد الفكر المبارك





ونشر حازم إمام صورة له وعلق قائلا: «عيد مبارك وكل سنة وانتم طيبين».









وكانت دار الإفتاء اعلنت ان اليوم هو أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر وغرة شهر شوال لعام 1442 هـ .





وفي السياق ذاته أدى آلاف المواطنين صلاة العيد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية التي يقام بها صلاة الجمعة كما حددتها وزارة الأوقاف ، والتزم الجميع بالضوابط الاحترازية ولم تتلق غرفة عمليات الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني أي بلاغات من مفتشي المديريات بمخالفات او عدم الالتزام بالتعليمات



