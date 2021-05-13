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هكذا هنأ حازم إمام الأمة الأسلامية بحلول عيد الفطر

الخميس 13/مايو/2021 - 07:49 م
بوابة الفجر
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هنأ الكابتن حازم أمام متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعيد الفكر المبارك 
 

ونشر حازم إمام  صورة له وعلق قائلا: «عيد مبارك وكل سنة وانتم طيبين».


وكانت دار الإفتاء اعلنت ان اليوم هو أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر وغرة شهر شوال لعام 1442 هـ .

 
وفي السياق ذاته أدى آلاف المواطنين صلاة العيد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية التي يقام بها صلاة الجمعة كما حددتها وزارة الأوقاف ، والتزم الجميع بالضوابط الاحترازية ولم تتلق غرفة عمليات الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني أي بلاغات من مفتشي المديريات بمخالفات او عدم الالتزام بالتعليمات

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