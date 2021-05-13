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حسين الجسمي يطرح "أهواك يا شبه القمر" بمناسبة عيد الفطر

الخميس 13/مايو/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
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أطلق الفنان حسين الجسمي، عيديته للجمهور بمناسبة عيد الفطر المبارك بعنوان "أهواك يا شبه القمر" من ألحانه.


وصف الجسمي في أبيات عيديته الشعرية جمال عيون المحبوب بعيون الصقر الجميلة، مؤكداً صعوبة ليالي البعد وتأثيره على العاشق، وذلك بكلمات جميلة متعددة في وصوف العشق وأحواله، حيث قال في مقدمتها: الله يــا عــــيون الصقر الله مــحلى عـــيونــك أقضي الليالي انتظر صعبه الليالي دونك وقد لحّن الجسمي الأغنية على مقام "الكورد".

 وقام بتنفيذ التوزيع الموسيقي زيد عادل دامجاً الإيقاع الاماراتي بالإيقاعات والآلات الموسيقية الغربية بشكل موسيقي محترف وراقي، حيث قام بتسجيل آلة العود صادق جعفر والإيقاعات سمير القطان والجيتارات Farshid Adhami، ليقوم بعملية المكساج والماستر المهندس جاسم محمد.


وطُرحت أغنية "أهواك يا شبه القمر" من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube، من خلال فيديو مُمنتج متضمناً كلمات الأغنية، بالاضافة الى نشرها عبر جميع الإذاعات الاماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات. 

 
وطرح الجسمي أيضاً عبر قناته الرسمية في موقع YouTube، أغنية بعنوان "أدخلي عمري" من كلمات "العالية" وألحان "يوم"، والتي حققت نجاحاً وانتشاراً واسعاً بين الجمهور في الإمارات والوطن العربي، وهي من ضمن مشاركاته المتعددة في هذه النوعية من الأغنيات التي تلامس أحاسيس الجمهور في جميع مناسباتهم. 

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