تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر المبارك 2021

أفلام عيد الفطر المبارك 2021 .. اشتعلت المنافسة الدرامية خلال شهر رمضان والتي نالت نسب عالية من المشاهدات من قبل الجمهور، الذي اختار بينها وفضل واحدة عن أخرى، حتى جاء العيد حيث موعد عرض بعض الأفلام.





أفلام عيد الفطر المبارك 2021





وتساءل الكثيرون عن أفلام عيد الفطر المبارك 2021 التي طرحت بدور العرض والسينمات، والتي تضمنت 3 أعمال سينمائية فقط بسبب جائحة كورونا، التي حالت دون تقديم بعض الأعمال.

قائمة أفلام عيد الفطر المبارك 2021





واتسمت أفلام عيد الفطر المبارك 2021 هذا الموسم بالقلة، ولم تكن كمثيلاتها لفترة ما قبل ظهور كورونا، حيث سببت الجائحة العديد من المشاكل الإنتاجية.





قائمة أفلام عيد الفطر المبارك 2021 مطلوبة





وتصدرت أفلام عيد الفطر المبارك 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب زيادة البحث من قبل الراغبين في الذهاب إلى دور السينما والعرض من أجل مشاهدة الأعمال المعروضة.





وترصد بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها الكرام قائمة أفلام عيد الفطر المبارك 2021 في السطور التالية:





أولاً: فيلم أحمد نوتردام للفنان رامز جلال





طرح البرومو الخاص بفيلم الفنان رامز جلال والذي يحمل اسم "أحمد نوتردام"، قبل أيام من انتهاء رمضان، والذي كان يحمل اسم "هيكل نظمى"، وهو من بطولة رامز جلال، وغادة عادل، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وتدور أحداثه حول جرينة غامضة يسعى أبطال العمل للوصول إلى لغزها.









ثانياً: فيلم ديدو





ويقوم ببطولة فيلم "ديدو"، الفنان كريم فهمى، وحمدى الميرغنى، وبيومى فؤاد، ويأتي تحت شعار"أرجوك لا تفعصنى سهوا"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فكرة عقلة الإصبع، وألغي عرض الفيلم الخاص بسبب كورونا.









ثالثاً: فيلم ثانية واحدة





يعتبر فيلم ثانية واحدة من الأفلام الكوميدية التي تتشارك فيها البطولة النجمة دينا الشربينى الفنان مصطفى خاطر ومعهما محمود حميدة وسوسن بدر وويزو، وتدور الأحداث حول تعرض خاطر لحادث يفقد خلاله الذاكرة ويظن أن دينا الشربيني والدته.









ضوابط عرض أفلام عيد الفطر المبارك 2021





وفيما يتعلق بضوابط عرض أفلام عيد الفطر المبارك 2021 فقد أعلن مجلس الوزراء عدة إجراءات مشددة للحد من انتشار كورونا، حيث يتم السماح بعرض تلك الأفلام السينيمائية وافتتاح دور العرض حتى الـ9 مساءً.



