بريطانيا تدعم جهود مصر لخفض التصعيد في فلسطين













تلقى السفير المصري بلندن طارق عادل، اتصالاً هاتفياً من "جيمس كليفرلي" وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث عبر الأخير عن تقدير بلاده للجهود التى تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، مُعرباً عن استعداد بلاده لتقديم كافة الدعم للجهود المصرية للتوصل للتهدئة المطلوبة حفاظاً على حياة المدنيين.









وقد استعرض السفير عادل الجهود المصرية لوقف التصعيد ومساعى الوصول للتهدئة المنشودة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

هذا، ووعد الوزير البريطانى ببذل كافة المساعى اللازمة لمساعدة جهود التهدئة المصرية، والتى طالب باستمرارها حتى تحقق أهدافها المرجوة على صعيد الوصول إلى تهدئة شاملة.





ومن جانبه، أكد السفير عادل للوزير البريطانى على أن الأحداث الجارية تُثبت أهمية العمل على تسوية القضية الفلسطينية من أجل تحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط، وأن إهمال هذه القضية المحورية يُعَد أمراً غير ممكن.